التونسية ميساء الشريف تقتحم التسويق الرياضي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أصبحت ميساء الشريف أول فتاة تونسية تعمل بمجال التسويق الرياضي، حيث تعاقدت مع شركة مصرية تعمل في هذا المجال تملك فرعاً لها في تونس، لتصبح ميساء الشريف وكيلاً لعدد من نجوم الكرة التونسية أمثال ياسين العمري ورشاد العرفاوي، إضافة إلى عدد من أجانب الدوري التونسي، كما تولت بالفعل إنهاء صفقة انتقال زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي إلى إنبي المصري، وزميله رامي البدوي إلى الكويت الكويتي.

وأكدت ميساء الشريف، بالرغم من اقتحامها مجال ذكوري بحت لم تعتد المرأة العمل به، إلا أنها لم تتعرض إلى أي صعوبات، بل أمور عادية يواجهها كل من يقتحم مجال عمل جديد، موضحة أنها مع مرور الوقت ستتجاوز كل الصعوبات، يذكر أن ميساء الشريف لاعبة كرة يد سابقة كما أنها مارست رياضة ألعاب القوى.

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