مصر تقسو على جزر القمر برباعية في 25 دقيقة

المصدر: ا ف ب

قاد مهاجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح منتخب بلاده الى فوز كبير على ضيفته جزر القمر برباعية نظيفة في 25 دقيقة اليوم الاثنين بملعب القاهرة الدولي في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا 2021 المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون.

وحسم الفراعنة نتيجة المباراة في دقائقها الـ25 الأولى بتسجيله أربعة أهداف بينها ثنائية لصلاح في الدقيقتين 21 و25 بعدما افتتح لاعب وسط أرسنال الانجليزي محمد النني التسجيل في الدقيقة 15، وأضاف مهاجم الأهلي محمد شريف الثاني في الدقيقة 17.

ورفع صلاح غلته التهديفية مع منتخب بلاده الى 45 هدفا وبات ثاني أفصل هداف في تاريخ الفراعنة متجاوزا الراحل نجم الترسانة حسن الشاذلي، فيما يتصدر القائمة لاعب الاهلي والزمالك السابق والمدير الفني الحالي للاتحاد السكندري حسام حسن، الهداف التاريخي برصيد 68 هدفا.

وأنهت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب (7)، التصفيات بفوز ثالث عززت به صدارتها برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام جزر القمر، علما بأن المنتخبين كانا ضامنين تأهلهما إلى النهائيات في الجولة الخامسة عندما حقق الضيوف إنجازا تاريخيا بالعبور الى النهائيات للمرة الاولى في تاريخهم.

وسيطر الفراعنة على اغلب فترات الشوط الاول، ولم يصمد منتخب جزر القمر سوى 14 دقيقة، كونه خاض اللقاء بعدد كبير من اللاعبين البدلاء، ووضح فارق الخبرات فنيا ومهاريا مقارنة مع لاعبي منتخب مصر.

وأثمر ضغط مصر هدفا أول من ركلة ركنية لعبها محمد مجدي "أفشة" إلى النني على حدود المنطقة فسددها في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى علي احمادا (15).

ومن خطأ دفاعي للقائد نديم عبده قطع أفشة الكرة ومررها لشريف الذي انفرد وسدد على يمين احمادا محرزا الهدف الثاني (17).

ومرر محمود حسن "تريزيغيه" كرة الى القادم من الخلف شريف من هجمة منظمة فمررها الاخير الى صلاح داخل المنطقة فسددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى احمادا (21 ).

وواصل أفشة تألقه في صناعة الاهداف، ومرر كرة على طبق من ذهب الى صلاح خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس وسددها في المرمى الخالي (25).

وكان رد الضيوف من هجمة مرتدة انهاها ناصر شامد بتسديدة ابعدها محمد الشناوي بصعوبة الى ركنية (40).

وتحسن اداء الضيوف قليلا مع بداية الشوط لثاني بعدما أجرى مديرهم الفني امين عبده ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، وسدد فايز سليماني كرة ابعدها الحارس البديل محمود عبد الرحيم "جنش" الى ركنية (56).

وهدأ ايقاع المباراة مع تراجع اداء اصحاب الارض وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسدد سليماني كرة ابعدها عمر جابر الى ركنية وهي في طريقها للمرمى (78).

وفي المجموعة ذاتها، خسرت توغو امام ضيفتها كينيا بهدف لهنري اينينفول (90 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لحسن عبدالله (32) ومسعود جوما (65 من ركلة جزاء).

وعززت كينيا موقعها في المركز الثالث برصيد 7 نقاط مقابل نقطتين لتوغو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز