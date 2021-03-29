السماح بحضور جماهيري 40% في مباراة السعودية وفلسطين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت وزارة الرياضة في بيان رسمي أصدرته اليوم، عن السماح بدخول الجماهير، ممن أكملوا جرعات لقاح كورونا، لمباراة السعودية وفلسطين غداً الثلاثاء، بنسبة 40% من سعة استاد جامعة الملك سعود، والبالغة 25 ألف مشجع.

وتقدر النسبة المقرر حضورها بـ 10 آلاف مشجع في المباراة، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وبعدما تعادلا سلبياً في المواجهة السابقة بينهما على استاد فيصل الحسيني في الرام خلال أكتوبر 2019.

وأوضحت وزارة الرياضة، أنه سيتم السماح بعودة الجماهير للمباريات، لمن تظهر حالته "محصّن" عبر تطبيق توكلنا، وسيكون الحضور بذات النسبة أي 40% من سعة الملاعب اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ (17 مايو 2021)، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد عند الحضور للملاعب.

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