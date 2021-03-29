حمدوك يزور المنتخب السوداني بعد تأهله لنهائيات كأس إفريقيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أدى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، زيارة لمنتخب بلاده بعد فوزه على جنوب إفريقيا وتأهله لنهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون.

وحرص الدكتور حمدوك على لقاء اللاعبين والجهازين الفني والإداري في مقر معسكرهم بأحد فنادق العاصمة الخرطوم، بعد دقائق من نهاية المباراة، تقديراً للنتيجة التي حققوقها وتحفيزاً لهم في المشوار المقبل، ميمناً خلال كلمته للاعبين مجهوداتهم، التي أثمرت عن عودة المنتخب السوداني للنهائيات القارية بعد 9 سنوات من الغياب.

وحرص اللاعبان أكرم الهادي ونصر الدين الشغيل على تقليد رئيس الوزراء بالعلم السوداني، تعبيراً عن فرحتهما بالتأهل وتقديراً من اللاعبين بهذه الزيارة رفيعة المستوى.

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