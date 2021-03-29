الكويت يبحث عن فوزه الأول أمام لبنان اليوم

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف )

يبحث الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني كاراسكو، عن تحقيق الفوز الأول تحت قيادته للأزرق، منذ التعاقد معه، خلال مواجهة نظيرة اللبناني في المباراة الودية المقرر لها عصر اليوم، على ملعب شرطة دبي، وذلك في إطار استعدادات الأزرق لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين، ضمن المجموعة الثانية التي ستستضيفها الكويت. وخاض الأزرق ثلاثة لقاءات ودية دولية تحت قيادة كاراسكو، أمام منتخبات فلسطين، والعراق، والسعودية، تلقى فيهم الهزيمة جميعاً.

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