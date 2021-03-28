السودان يتأهل لنهائيات أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

تأهل المنتخب السوداني إلى نهائيات أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون مطلع العام المقبل، بعد فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2-0 مساء اليوم على ملعب استاد الهلال بأم درمان لحساب الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب السودان رصيده إلى (12 نقطة) في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الغاني الذي يتصدر المجموعة برصيد (13 نقطة)، وسجل كل من سيف تيري ومحمد عبد الرحمن، هدفي صقور الجديان في الدقيقتين (5، 35) على التوالي.

وكان المنتخب السوداني دخل إلى المباراة بفرصة الفوز فقط لضمان تأهله للنهائيات، ليقدم مباراة مثالية خصوصا في شوط اللعب الأول، حيث تميز لاعبوه بالتركيز العالي، والروح القتالية، والانضباط التكتيكي، واستفادوا من فرصتين ليسجلوا هدفين، ويحافظوا على تقدمهم إلى نهاية اللقاء.

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