إعادة انتخاب رعد حمودي رئيساً للأولمبية العراقية

المصدر: دبي-علي شدهان

أعادت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، انتخاب نجم كرة القدم، حارس مرمى أسود الرافدين الأسبق، رعد حمودي رئيساً للأولمبية العراقية لدورة انتخابية مدتها 4 أعوام، وذلك بعد «ماراثون» انتخابي مطول حُسم بعد ظهر اليوم الجمعة في العاصمة بغداد.

19 صوتاً

وحصل حمودي على 19 صوتاً، وبفارق صوتين فقط أمام منافسه طالب فيصل، فيما حصل إياد نجف على 26 صوتاً، ليفوز بمنصب النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي، وحصل حيدر حسين على 21 صوتاً، منحته منصب النائب الثاني، فيما حصل أحمد حنون على 19 صوتاً، أهلته لشغل منصب النائب الثالث.

شد وجذب

ويتولى حمودي رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية منذ أكثر من 12 عاماً، شهدت الكثير من فصول الشد والجذب، ما أوصل ملف الرياضة العراقية عموماً إلى حافة الإيقاف الدولي، وبما مهد لتدخل الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، لإيجاد حل فيما يُوصف عراقياً باتفاق مسقط.

المكتب التنفيذي

وبعد وصول ماراثون العملية الانتخابية إلى فصله الأخير اليوم، بات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية الجديد يتألف من، رعد حمودي رئيساً، وأياد نجف نائب أول، وحيدر الجميلي نائب ثان، وأحمد حنون نائب ثالث، والأعضاء، عادل عيدان وجميل عزيز وهيردا رؤوف وبختيار رسول وحسين العميدي وباسم أحمد وإبراهيم البهادلي.

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