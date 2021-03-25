مصر تتأهل رسمياً إلى أمم إفريقيا بعد التعادل أمام كينيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة أمم أفريقيا المرتقبة في الكاميرون عام 2022، بتعادله مع مضيفه الكيني 1-1 اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المسابقة.

وتقدم "الفراعنة" عن طريق محمّد مجدي "أفشة" (2)، فيما أدرك عبدالله حسن التعادل لكينيا (65).

وأكمل المنتخب الكيني الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه جونستون أوموروا لتعمده ضرب مصطفى محمّد من دون كرة (75).

وبتلك النتيجة، واصل المصريون تصدرهم للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذى تأهل للمرة الأولى في تاريخه للنهائيات عقب تعادله مع توغو سلباً.

ويلتقى المنتخبان الثلاثاء المقبل لتحديد أول وثاني المجموعة، فيما ظل المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 4 نقاط، قبل توغو متذيل الترتيب بنقطتين.

وكان الشوط الأول من المباراة متوسط فنياً، مع سيطرة واستحواذ من جانب المنتخب الكيني في غالب الفترات، وسط تراجع دفاعي للفراعنة، رغم الهدف المبكر الذى أحرزه أفشة مستغلاً عرضية محمّد هاني وحولها بتسديدة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس إيان أوتيينو (2).

وبعد الهدف، ضغط المنتخب الكيني في مسعى لإدراك التعادل، وتعددت الركلات الركنية والتمريرات العرضية عن طريق ثنائي الجنب حسن وكينيث موغونا، وكانت أبرز الفرص التي لم تؤت ثمارها في الدقائق (8، 25، و48).

وكاد محمّد صلاح أن يضاعف النتيجة للمنتخب المصري إثر هجمة مرتدة، لكن تسديدته علت العارضة (51).

لكن ضغط الكينيين أسفر في نهاية المطاف عن هدف التعادل في الدقيقة (65)، بعدما فشل دفاع الفراعنة في تشتيت ركلة ركنية ارتدت من القائم الأيسر للحارس محمّد الشناوي، ووصلت إلى حسن الذي أسكنها في الشباك.

ووصل رصيد منتخب مصر بفضل ذلك التعادل إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القُمر.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل رسميا للبطولة التي ستقام في شهر يناير المقبل في الكاميرون ويتنافسان على الصدارة في الجولة الأخيرة وجها لوجه في المباراة التي ستقام القاهرة.

فيما وصل رصيد منتخب كينيا لأربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ويحتل منتخب توجو المركز الرابع بنقطتين فقط.

وأصبح ذلك التأهل هو رقم 25 في تاريخ الفراعنة إلى كأس أمم إفريقيا.

ويعد منتخب مصر هو المهيمن على اللقب بعدما توج به سبع مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في أمم إفريقيا مرتين في 1962 و2017.

فيما حظي بالمركز الثالث ثلاث مرات أعوام 1963 و1970 و1974.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع ثلاث مرات كذلك أعوام 1976 و1980 و1984

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