«كورونا» تؤجل عمومية المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت السلطات بولاية الخرطوم، قراراً بتأجيل الجمعية العمومية لنادي المريخ إلى أجل غير مسمى، وقال مكتب والي الخرطوم في خطاب رسمي، إنه تقرر تأجيل النشاط الرياضي حتى يتحسن الوضع الوبائي. وأضاف: «اطلع والي الخرطوم على الخطاب ووجه بإحالته لكم للاعتذار لهم وفقاً لتوصية وزارة الصحة الولائية إلى حين تحسن الوضع الوبائي وقراءاته».

وكان من المقرر أن تجري الجمعية العمومية لنادي المريخ في السابع والعشرين من مارس، لإجازة النظام الأساسي، ويسود نادي المريخ حالة من الاحتقان بشأن الجمعية العمومية المقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري. وكان مجلس المريخ قد اصدر قراراً، قضى بتأجيل الجمعية العمومية إلى أجل غير مسمى. ويشدد مجلس المريخ ـ تيار محمد موسى الكندو ـ على إجراء الجمعية العمومية في موعدها المقرّر مسبقاً، السبت، المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، قد منح اتحاد الكرة السوداني ونادي المريخ مهلة حتى الربع الأوّل من العام الجاري لتوفيق الأوضاع وإجراء انتخاباتٍ وفق خارطة طريق لحل الأزمة بالنادي.

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