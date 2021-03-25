الزمالك يفتح تحقيقاً سرياً بعد مشاركة 3 لاعبين في برنامج مقالب

المصدر: البيان الإلكتروني

فتح نادي الزمالك تحقيقاً سرياً بعد مشاركة 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم في برنامج مقالب شهير سيعرض في رمضان القادم.

ويأتي غضب مسؤولو الزمالك في عدم حصول الثلاثي على تصريح بالتصوير بالرغم من التنبيه في وقت سابق بضرورة الحصول على إذن كتابي قبل الظهور التليفزوني.

واستغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، وقاموا بالسفر إلى السعودية لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري، وفقاً لليوم السابع.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك عن قيام الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد سيد زيزو بالسفر للسعودية، لتصوير حلقات برنامج المقالب بعد الحصول على مقابل مادي كبير، حيث سيشهد هذا البرنامج ظهور مجموعة من نجوم قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في نسخته الجديدة بشهر رمضان 2021.

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