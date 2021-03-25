رد غير متوقع من نادي الزمالك على تحول الفنان محمد منير لتشجيع الأهلي

المصدر: البيان الالكتروني

حالة من الغضب انتابت جمهور الزمالك عقب اعلان الفنان المصري محمد منير تشجيع الأهلي بدلاً من الفريق "الأبيض" الذي ظل مخلصاً له لسنوات مما تسبب في هجوم العديد من صفحات جمهور الزمالك عليه..

وقال منير في تصريحات تليفزيونية: «كنت مشجعا لنادي الزمالك وفي الفترة الأخيرة أحب لاعبي الأهلي»، معلناً بذلك أنه لم يعد من مشجعي نادي الزمالك، وأنه أصبح مساندا للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وظهر الفنان المصري وهو يقوم يالتوقيع على قميص النادي الأهلي وهي الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للنادي، وكتب منير على "تيشرت الأهلي" عبارة ""إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية." محمد منير.

الحساب الرسمي للزمالك رد قائلاً:"«الملك الحقيقي ليس صائدًا للمجد، المعجب المخلص هو الملك الحقيقي»

ونشر الحساب الرسمي لفريق الزمالك صورة للعبة الشطرنج، وهي تشير إلى موت الملك، وهو اللقب الذي اشتهر به المطرب الكبير محمد منير في الوسط الغنائي منذ بدايته وحتى تألقه على عالم الغناء.

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