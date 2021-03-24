صورة محمد صلاح تجتاح مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت صورة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يحمل كرات التدريبات قبيل لقاء منتخب الفراعنة أمام نظيره الكيني بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة، اجتاحت مواقع التواصل لما أظهره النجم الكبير من تواضع جم.

ويعد محمد صلاح من كباتن منتخب مصر ومن المرجح أن يحمل شارة الكابتن في مباراة المنتخب المصري أمام كينيا.

وشهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.

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