إصابة عمر السومة قبل ودية البحرين

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اصابة مهاجمه الدولي عمر السومة خلال تمارين معسكر المنتخب الوطني في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من الودية التي تجمعه ونظيره البحريني الخميس.

وأكد الاتحاد الوطني للعبة على صفحته الرسمية ان قرار مشاركة السومة أمام البحرين من عدمه، ينتظر الكشف عن حجم الاصابة بعد اجراء الفحوص اللازمة.

كما أشار الاتحاد السوري إلى غياب الثلاثي أحمد الصالح وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وعبدالله الشامي (الفحيحيل الكويتي) عن صفوف المنتخب بسبب فيروس كورونا.

وتتصدر سوريا مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تتذيل غوام القاع من دون نقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة اختار الصين لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في يونيو، وستلعب سوريا مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 منه.

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