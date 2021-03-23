مقتل لاعب كرة قدم في السودان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

لقي لاعب فريق المريخ نيالا السابق عزالدين الحمري مصرعه مساء الإثنين بحي البيطري جنوب شرقي مدينه نيالا غرب السودان في ولاية جنوب دارفور

وأفاد شهود عيان ان الحمري توفى متأثراً بجروح نتيجة النزيف الحاد بعد تعرضه لطعنة اسفل البطن.

وطوقت قوات من شرطة المدينة مكان الجريمة وتم القبض علي عدد من المشتبه فيهم، فيما شرعت ادارة الأدلة الجنائية في أخذ البصمات ورسم الحادث.

ويعتبر الحمري احد أهم لاعبي المريخ نيالا في وقت سابق بالدروي السوداني وساهم بقدر كبير في صعود الفريق إلى الدرجة الممتازة واستمر عدد من السنوات مع الفريق بالدوري الممتاز قبل ان ينتقل إلى فريق البرصة كريمة ثم مريخ بورتسودان والكوكب نيالا.

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