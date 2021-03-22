المريخ يؤجل «العمومية» لأجل غير مسمى

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي المريخ السوداني عن تأجيل الجمعية العمومية إلى أجلٍ غير مسمى، وقال المكتب الإعلامي للنادي: قام نادي المريخ بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي التي كان من المزمع انعقادها يوم 27 الجاري لوقتٍ يحدد لاحقاً، وأشار النادي إلى أنه اتخذ خطوة رسمية بإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتأجيل الجمعية العمومية.

وأضاف: سيتم مخاطبة النادي جميع الجهات ذات الصلة بتأجيل موعد قيام الجمعية العمومية بداية باتحاد كرة القدم والشرطة والسلطات الصحية بالبلاد، وكان نادي المريخ قد أمن على إجراء جمعيته العمومية لإجازة النظام الأساسي والتمهيد لعقد انتخابات وفق خارطة فيفا، ويعيش النادي غموضاً إدارياً وسط مطالبات جماهيرية برحيل مجلس آدم عبد الله سوداكال.

على جانب آخر، اتخذ عدد الرباعي توني وسعيدي والصاوي وعماد الصيني قراراً بالتوقف عن المشاركة في التدريبات، وذلك اعتراضاً على تجاهل مجلس إدارة المريخ لمطالبهم.

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