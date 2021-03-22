«الفراعنة».. ممنوع الاقتراب أو التصوير

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

فرض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، حظراً إعلامياً على لاعبيه خلال المعسكر الجاري ومنع الاقتراب أو التصوير داخل معسكر الفريق، ويخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم قبل السفر إلى العاصمة الكينية نيروبي، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة منتخب كينيا، بعد غد، بعدها يواجه منتخب جزر القمر يوم 29 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وقرر البدري بالتنسيق مع محمد بركات مدير المنتخب، منع نجوم المنتخب من إجراء أي حوارات صحفية، وكذلك أعضاء الجهاز الفني، واكتفى بتواجد وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط في مران الأمس، الذي أقيم على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي منعاً لانتشار فيروس «كورونا».

ظهور

ويظهر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخب بلاده لأول مرة تحت قيادة حسام البدري، ويعد هذا هو الظهور الأول لـ «مو» مع المنتخب بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر 2019، أي منذ أكثر من 600 يوم تقريبا، ومنذ تولي البدري مهمة تدريب «الفراعنة»، لم تتوقف الشائعات عن رفض صلاح اللعب تحت قيادة البدري وتوتر العلاقة بينهما، خصوصاً وأن اللاعب لم يتواجد في مباريات الجولات السابقة من التصفيات، وكذلك لم يتواجد في المباريات الودية، ما تسبب في زيادة الشائعات حول ادعاء اللاعب الإصابة.

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