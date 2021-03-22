جماهير «المريخ» تهاجم التازي وسوداكال

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شهد استاد المريخ أحداثاً مؤسفة أثناء زيارة أحمد طه التازي الرئيس الفخري لنادي المريخ وآدم سوداكال رئيس النادي، وتعرض سوداكال لإساءات كبيرة من بعض الجماهير الحاضرة، وفي المقابل دافعت عنه مجموعة أخرى، ليصبح الواقع ما بين مؤيد ومعارض، ويعيش نادي المريخ أوضاعاً إدارية معقدة في الفترة الأخيرة، شملت صراعات بين معارضين لرئيس النادي، وانقسامات داخل مجلس الإدارة، وامتد الصراع ليصل إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم.

فيما ظهر الاستقطاب مؤخراً حول الرئيس الفخري أحمد طه التازي، وزادت التصريحات المتبادلة بين المعارضة ورئيس النادي من تعقيد المشهد داخل النادي.

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