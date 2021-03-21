غريب يلمّح إلى احتمال غياب صلاح عن أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ألمح شوقي غريب، مدرب منتخب مصر للشباب تحت 23 عاماً، إلى إمكانية غياب محمد صلاح، عن تمثيل منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف المقبل.

وأكد غريب أن صلاح لن يشارك مع المنتخب المصري في الأولمبياد، إذا لم يكن هناك اتفاق بين جميع الأطراف، والمقصود هنا اللاعب وناديه ليفربول الإنجليزي، رغم اختيار صلاح ضمن تشكيلة المنتخب المؤقتة للأولمبياد.

ومن المقرر أن تقام دورة ألعاب طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، ومع السماح لكل دولة بثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، يمكن لصلاح البالغ من العمر 28 عاماً، أن يلعب دور البطولة مع منتخب بلاده.

وفي قت سابق، صرح يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه يرغب في إلقاء نظرة فاحصة على برنامج الاستعداد لمنتخب مصر، قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان صلاح قادراً على اللعب، نظراً لأنه من المحتمل أن يغيب عن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لعب في الأولمبياد.

وقال غريب: «ضممت 10 لاعبين فوق السن في التشكيلة الأولية للاختيار من بينهم في القائمة النهائية، وليس الأمر متروكاً لنا فقط لتقرير موقف صلاح في الانضمام إلى المنتخب الأولمبي، ولذا اتصلنا باللاعب، وننتظر قراره مع ناديه، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف».

وحجزت مصر مكانها في الألعاب الأولمبية المتأخرة بعد فوزها بكأس الأمم تحت 23 سنة على أرضها في عام 2019، وفي حين، لم يتم الإعلان عن موعد بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 حتى الآن، فإن الموعد المعتاد لمنتصف أغسطس، يعني على الأرجح أن صلاح سيغيب عن المباراة الأولى على الأقل لفريقه في الدوري الإنجليزي إذا لعب في طوكيو.

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