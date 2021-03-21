طائرة خاصة لنقل أسود الرافدين إلى أوزبكستان

المصدر: دبي- علي شدهان

خصصت الحكومة العراقية، طائرة خاصة لنقل منتخب العراق الأول لكرة القدم إلى أوزبكستان، لأداء مباراة ودية تجمع أسود الرافدين بالمنتخب الأوزبكي، في العاصمة طشقند، 28 الجاري، تحضيراً لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

مسحة «كورونا»

وقبيل السفر، أكمل أسود الرافدين، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد، الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»، والمتمثلة بإخذ المسحات الخاصة، تمهيداً للسفر، غداً الاثنين، على متن الطائرة الخاصة، مع التأكيد على حتمية أخذ اللقاح بعد العودة من أوزبكستان مباشرة.

استقبال درجال

واستقبل عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، نجم كرة القدم العراقية السابق، في مكتبه بالوزارة في بغداد، أعضاء الجهازين الفني والإداري لأسود الرافدين، لبحث برنامج إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة، واعداً بتوفير كافة المتطلبات، كاشفاً النقاب عن استعداد الحكومة العراقية التام، لتقديم أفضل أنواع الدعم المادي والمعنوي، خلال المرحلة القادمة.

إيقاف الدوري

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف مباريات الدوري الممتاز، بعد الجولة 25، التي يسدل الستار عليها اليوم الأحد، إلى ما بعد خوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام نظيره الأوزبكي.

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