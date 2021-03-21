ما سر خلاف محمد صلاح ورمضان صبحي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، شوقي غريب، سر الخلاف الناشب بين اللاعبين محمد صلاح ورمضان صبحي.

وأوضح غريب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا صحة لما يشيع عن وجود عدم انسجام بين اللاعبين بسبب شارة قائد الفريق.

وقال: "إحنا معندناش الكلام دا خالص، لا في زعل ولا خناقات".

وأضاف: "كلنا بنتغير عشان نعرف نتعامل مع اللاعيبة في أعمارهم دي، بنتعامل بعقليتهم مش عقليتنا".

وأكد أن المنتخب المصري يرغب في ضم اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوفه في أولمبياد طوكيو 2021.

وذكر أنهم سيرسلون الأمر إلى نادي ليفربول، لأن موافقة النادي ورغبة صلاح نفسه شيء أساسي لضمه إلى المنتخب المصري.

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