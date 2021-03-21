كاراسكو يحدد أهداف وديتي الأزرق الكويتي

المصدر: (الكويت - أحمد عبداللطيف )

حدد الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني كاراسكو، أهداف وديتي المنتخب السعودي المقرر لها 25 الجاري في الرياض واللبناني في دبي في الـ 29 منه، وذلك بعد الضجة التي صاحبت إعلان قائمة اختيار اللاعبين الـ 26 وشهدت غضب الأجهزة الفنية في أندية القادسية والكويت بعد استبعاد اللاعبين: سيف الحشان وسلطان العنزي وخالد محمد إبراهيم، وحميد القلاف وفيصل زايد، وذكر كاراسكو مبررات لم يرضَ عنها المتابعين، وهو ما انعكس على الحصة التدريبية التي خاضها لاعبو الأزرق أمس في الكويت قبل المغادرة إلى الرياض، وشهدت تحفيز الجهاز الفني للاعبين ومطالبتهم بتقديم عرض جيد لإثبات أحقيتهم في الانضمام لصفوف المنتخب، إلى جانب أن الوديتين بمثابة بطاقة الاستمرار ضمن تشكلية المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

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