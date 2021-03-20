«رقصة إلهام» تشعل مواقع «التواصل»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أشعلت صورة احتفال اللاعبة السودانية إلهام بولتون، بهدف حاسم، معبرة عنه برقصة سودانية شهيرة، مواقع التواصل الاجتماعي، «البيان» التقت مصور اللقطة، متوكل محمد أحمد، الشهير بـ (كولا).

والذي بدأ حديثه قائلاً: «مباريات كرة القدم دائماً ما تحفل بالعديد من الأحداث والانفعالات خلال مجريات المباراة، سواء من الجماهير أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية، أجمل هذه الانفعالات، عند إحراز الأهداف، وعلى المصور أن يمتلك حاسة التوقع السليم في الزمان والمكان».

وعن احتفال اللاعبة، يضيف قائلاً: «قصة احتفال لاعبة الدفاع صاحبة الرقم 9، إلهام بلتون، بدأت عندما قاد فريقها هجمة مرتدة على فريق الكرنك في آخر ثواني المباراة، وبما أن الهدف إذا تم إحرازه، سيكون الحاسم والقاتل لطموح الفريق الآخر، وتأكيداً لفوز فريق الدفاع، ركزت الكاميرا على ردة الفعل بعد إحراز الهدف المتوقع، وفعلاً كان لي ما أردت.

فقد فاجأت اللاعبة الجميع بالاحتفال بأداء الرقصة السودانية الشهيرة «بالرقبة»، وسط صيحات الجماهير، وزغاريد زميلاتها، ولولا أن الصور الثابتة لا تظهر الصيحات والزغاريد، لاكتملت اللوحة التراثية».

وتجد متابعة مباريات دوري السيدات السوداني، متابعة واسعة من عشاق مباريات كرة القدم السودانية، منذ انطلاقته الموسم الماضي، ويتم تدوال صور المباريات بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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