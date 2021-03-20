«البعوض» يغزو معسكر «صقور الجديان»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

غزا البعوض بكميات كبيرة معسكر المنتخب الوطني السوداني خلال فترة تجمعه الحالية، وأبدى لاعبو المنتخب تذمرهم واحتجاجهم لدى الجهاز الإداري للمنتخب، وعبروا عن رفضهم الإقامة في المعسكر المغلق للمنتخب بأكاديمية كرة القدم.

حيث فضل بعض اللاعبين البقاء في معسكرات أنديتهم والانتظام في تدريبات المنتخب بصورة اعتيادية ويتوقع أن يقوم الاتحاد السوداني لكرة القدم بنقل معسكر المنتخب الوطني إلى أحد الفنادق، لمحاربة البعوض والابتعاد عنه.

وعلى صعيد سوداني آخر قال مدرب المريخ المقال نصر الدين النابي عقب وصوله إلى مقر إقامته في بلجيكا، إن ضميره في قمة الرضا وأنه راضٍ عما قدمه مع المريخ رغماً عن الحرب التي قوبل بها منذ البداية، وبالأخص من بعض الشخصيات، وعلى رأسها رئيس القطاع الرياضي عمر محمد عبد الله إلى جانب الشخصية المقربة من رئيس النادي جدو.

وأشار النابي خلال تصريحاته الجديدة إلى أنه سعيد للغاية بأنه خرج من التجربة وهو مؤمن أكثر بإمكاناته، خاصة في ظل الحرب التي شنت عليه منذ البداية، وأوضح أنه كان شجاعاً جداً وواجه ما حدث له وحده ولم يتنازل عن مبادئه وقناعاته، كما أنه لم يجامل رئيس النادي سوداكال ولم يسمعه ما يريد.

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