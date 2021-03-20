وجوه جديدة في «نسور قرطاج» ومعلول أبرز الغائبين

المصدر: تونس - صالح قادري

كشف منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة في مباراتي «نسور قرطاج» أمام المنتخب الليبي يوم 25 الجاري في طرابلس ومنتخب غينيا الاستوائية يوم 28 من الشهر نفسه في ملعب حمادي العقربي بتونس العاصمة في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022».

وتدخل القائمة المختارة في معسكر مغلق من الغد استعداداً للمباراتين، قد ضمت القائمة الجديدة لنسور قرطاج الأسماء المعتادة مثل السخيري والسليتي والمساكني والخزري ومرياح وساسي مع غياب بارز لعلي معلول بسبب الإصابة.

كما ضمت القائمة عدداً من الأسماء الجديدة على غرار ثلاثي منتخب الشباب شهاب العبيدي ومعتز الزدام وآدم باللامين الذين خاضوا مؤخراً نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا.

كما احتوت القائمة لاعبين تمت دعوتهما أول مرة وهما لاعب الوسط عيسى العيدوني (24 سنة) ويحمل الجنسيتين التونسية والجزائرية، وكانت بدايته مع نادي أنجيه الفرنسي ثم لعب في رومانيا مع نادي «فولونتاري»، قبل أن يلتحق بالدوري المجري وانضم لنادي «فيرينكفاروس» الذي شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واختار العيدوني الانضمام إلى المنتخب التونسي بعدما كان قريباً من تمثيل المنتخب الجزائري، أما سيباستيان تونك. تي فإنه ينتمي لنادي «بودو غليمت» بطل الدرجة الثانية النرويجية ويحمل الجنسيتين التونسية والنرويجية وهو من مواليد 2002 ويشغل خط مهاجم وجناحاً أيسر.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للمنتخب التونسي:

لحراسة المرمى معز حسن وعاطف الدخيلي وفاروق بن مصطفى وأيمن دحمان، وللدفاع، علي العابدي وياسين مرياح ومنتصر الطالبي وديلان برون وأيمن بن محمد وأسامة الحدادي ووجدي كشريدة ومحمد دراغر وآدم باللامين ومحمد علي اليعقوبي.

وفي وسط الميدان، الياس السخيري ومحمد علي بن رمضان والفرجاني ساسي وعيسى العيدوني وأنيس بن سليمان ومحمد أمين بن عمر ومعتز الزدام وشهاب العبيدي، بينما الهجوم، يوسف المساكني ونعيم السليتي وسيف الدين الخاوي وحمزة رفيعة ووهبي الخزري وسعد بقير وسيبستيان تونكتي وسيف الدين الجزيري وفراس شواط

علماً أن المنتخب التونسي قد ضمن ترشحه منذ الجولة الرابعة بعد التعادل مع تنزانيا (1-1) ليبقى في صدارة المجموعة العاشرة بعشر نقاط.

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