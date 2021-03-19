أمريكا الجنوبية تؤيد حسين المسلم في انتخابات «فينا»

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

زادت حظوظ الكويتي حسين المسلم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، مرشح الكويت وآسيا في نيل منصب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بعدما نجح في الحصول على تأييد اتحادات أمريكا الجنوبية البالغة 12صوتاً لمصلحته، استعداداً للانتخابات المقرر لها يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وأعلنت دول القارة اللاتينية، بالإجماع، منح أصواتها للمسلم في الانتخابات المقبلة، خلال الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية التي انعقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وذلك على هامش بطولة أمريكا الجنوبية للسباحة.

كان المسلم قد حصل على تأييد اتحادات القارة الآسيوية والأفريقية و7 دول أوروبية هي البرتغال وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والمجر وهولندا، ليرفع من حظوظه بعد إعلان أمريكا الجنوبية مساندته وأصبح بذلك يمتلك في جعبته نصف أصوات الاتحاد الدولي.

ومن المتوقع أن ينافس المسلم نظيره الإيطالي باولو باريليي رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة إلى جانب منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الدولي، وفي حال فوزه بالانتخابات، سيخلف الأورغواياني خوليو ماليوني، الرئيس الحالي للاتحاد، وستمتد ولايته حتى العام 2025.

ومن جانبه أشاد حسين المسلم بنجاح بوينس أيرس في تنظيم البطولة القارية، بدعم وجهود الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز واللجنة الأولمبية الأرجنتينية واتحاد أمريكا الجنوبية، جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية، لاتحاد أمريكا الجنوبية، وقال: «كانت فرصة طيبة التواجد وحضور منافسات البطولة القارية والالتقاء برؤساء الاتحادات والاستفادة من نصائحهم وخبراتهم»، معتبراً أن نجاحه في انتخابات الاتحاد الدولي كرئيس سيكون نجاحاً للعالم أجمع والقارة اللاتينية.

وشكر المسلم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للسباحة، البارغواياني خوان كارلوس أورييلا، على دعوته للحضور إلى بوينس أيرس.

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