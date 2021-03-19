رياض محرز المذهل

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

«كنا نتعارك سوياً بسبب رغبتنا في انضمام رياض إلى فريقنا، والآن يدرك العالم كله قدرة رياض المذهلة».. هذه الكلمة قالها أحد أصدقاء الطفولة للنجم الجزائري الدولي رياض محرز، عندما أراد أن يصف موهبته في تقرير تلفزيوني عنه. والآن أدرك العالم كله قيمة محرز الذي يواصل التألق مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

أخيراً تلقى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رسالة تتعلق بنجمه المتألق، الرسالة التي تلقاها «بيب» جاءت من اتحاد الكرة الإنجليزي، بعد أن طلب نظيره الجزائري التدخل لدى إدارة مانشستر سيتي، من أجل السماح بمشاركة رياض محرز في معسكر منتخب «محاربي الصحراء»، الذي يستعد لمواجهة منتخبي زامبيا وبتسوانا، لصالح تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفني لبطل أفريقيا في الاستعانة بكل نجومه في مباراتيه المقبلتين، بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها منذ عام 2018، غير أن المدرب الإسباني استغل قرار الاتحاد الدولي (فيفا) الذي منح الضوء للأندية بعدم تسريح لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية، وذلك حال وجود محاذير صحية بسبب تفشي فيروس «كورونا».

ويجرى الاتحاد الجزائري تحركات واسعة، من أجل إيجاد حلول تسمح له ضم قائد الفريق في فترة التوقف الدولي المقبلة، الغريب أن ما يحدث حالياً من مساعٍ لضم محرز إلى منتخب بلاده، كونه أبرز الأوراق التي سيعول عليها المنتخب لتحقيق أهدافه، يأتي على عكس ما حدث له في بداية مشواره الدولي.

حيث إنه لم ينضم إلى منتخب حتى وصل الثالثة والعشرين من عمره، ووقتها تخطى السن القانونية لانضمامه إلى أي منتخب، ولم يصبح أمامه سوى المنتخب الأول.

وقبل عام واحد عن انضمامه إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابة ليستر سيتي، أعرب رياض محرز عن أمنيته في الانضمام إلى منتخب بلاده، وبالفعل استدعاه المدير الفني البوسني «وحيد خليلودزيتش» في قائمة المنتخب المتأهل إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفي مايو من العام ذاته كان الموعد مع أول مباراة دولية في لقاء ودي أمام منتخب أرمينيا، بعدها جاء اسمه ضمن قائمة اللاعبين التي ستخوض المونديال.

منذ ذلك الوقت، قدم رياض محرز إضافة كبيرة لمنتخب الجزائر، وشارك معه في 61 مباراة في مختلف المنافسات، كما لعب دوراً كبيراً في فوز «الخضر» بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، الذي استضافته مصر، حيث سجل 3 أهداف خلال البطولة.

علاقة ما تجعل اسم النجم الجزائري عالقاً في أذهان المصريين، وذلك بسبب المقارنة الدائمة بين النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وبين رياض محرز،.

ويحدث ذلك كونهما أبرز لاعبين عربيين في الدوري الإنجليزي حالياً، يقدمان مستويات متميزة جعلتهما يتمكنان من تحقيق أرقام قياسية فاقت من سبقوهما، وكان محرز أول لاعب عربي يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عندما حقق المعجزة مع فريق ليستر سيتي بتحقيقه لقب الدوري.

محرز صاحب الـ (30 عاماً)، بدأ حياته الكروية ضمن صفوف فريق سارسيل في فرنسا، حيث ولد هناك، وعندما أتم عامه الخامس عشر توفي والده ما جعله ينظر إلى العالم من حوله بمنظور مختلف، قال وقتها: «بدأت أرى الأمور بشكل أكثر جدية، بعد وفاة والدي بدأت الأمور تتغير بالنسبة لي، وبدأت تسير بشكل أفضل، ربما كان الأمر في رأسي فقط، أعتقد أنني أصبحت أكثر رغبة في تحقيق شيء».

لعب محرز في نادي كويمبر الذي يلعب في بطولة الهواة في فرنسا موسم (2009-2010)، وبسبب بنيته الضعيفة لم تكن الأندية تنظر إليه بجدية، لكن مهاراته نقلته إلى الفريق الأول في كويمبر، ومنه انضم إلى لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وظل معهم حتى عام 2014، بعدها حقق النقلة الحقيقية في مشواره عندما انتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي موسم (2014-2015).

وفي الموسم التالي حقق معهم المعجزة بحصد لقب الدوري، لينتقل إلى فريقه الحالي مانشستر سيتي عام 2018، ليفوز بلقب الدوري مرة أخرى مع مانشستر سيتي عام 2019، كما أنه حقق معهم لقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

ونال محرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كأول عربي يحقق هذا اللقب، وأفضل لاعب أفريقي كأول عربي يحصل على اللقب منذ حصول مواطنه رابح ماجر عليه عام 1987.

وبالنسبة لمنتخب بلاده فقد تحقق على يديه اللقب الأفريقي الثاني في تاريخ «محاربي الصحراء» عندما قاد المنتخب الجزائري للقب بعد غياب 29 عاماً، في البطولة التي أقيمت في مصر 2019.

وبالتالي أصبح ينقصه فقط التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليكون قد حقق كل الألقاب سواء مع فريقه أم المنتخب، وطوال مسيرته نجح في التغلب على كل العقبات التي كان من الممكن أن تنهي مسيرته سواء مثل وفاة ولده وهو لا يزال صبياً أم عدم اقتناع المدربين في فرنسا به وعدم انضمامه لأي منتخب طوال فترة الشباب.

الاسم: رياض كريم محرز

مواليد: 21 فبراير 1991

الميلاد: فرنسا

الطول: 180 سم

الوزن: 76 كغم

الأهداف: ١٠٠

عدد الأندية: 4

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