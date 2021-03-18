إحالة ملف استضافة «خليجي 25» للعمومية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تسبب اعتراض العراق على عدم إقامة بطولة «خليجي 25» على أرضه بالبصرة، وفق توصية لجنة التفتيش، إلى قيام اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بإحالة ملف الاستضافة إلى الجمعية العمومية المكونة من رؤساء الاتحادات الخليجية التي ستنعقد الشهر المقبل للاستقرار على اسم الدولة المستضيفة.

وعلى الفور بدأ العراق اتصالاته برؤساء الاتحادات الخليجية لضمان نيل صوتهم لصالح العراق خلال الاجتماع المرتقب، حيث يتنافس العراق مع قطر لنيل شرف الاستضافة.

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