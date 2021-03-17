النصر والفتح يكملان عقد فرق نصف نهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: أ ف ب

أكمل النصر والفتح عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الأوّل على العين بثلاثية نظيفة، والثاني على الاتحاد 2-1 بعد التمديد في الدور ربع النهائي أمس الثلاثاء.

وكان الفيصلي والتعاون أول المتأهلين الى المربع الذهبي بعدما تغلبا على الباطن والقادسية بنتيجة واحدة 2-1 الاثنين.

في المباراة الأولى، حقق النصر انتصارًا كبيرًا على العين بثلاثية حملت توقيع المغربي عبدالرزاق حمدالله (ق45+4) ومواطنه نورالدين أمرابط (ق72) وسامي النجعي (ق83).

ويلعب النصر في نصف النهائي مع الفيصلي على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وسجل النصر هدف السبق في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها حمدالله بذكاء في الشباك، رغم محاولة الحارس أمين بخاري إيقافها.

ومن هفوة دفاعية عزز أمرابط تقدم النصر بهدف ثانٍ من تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي العين لتغير اتجاهها وتسكن الشباك (ق72).

وأكمل النجعي ثلاثية فريقه بعدما ترجم تمريرة حمدالله الرائعة بنجاح في شباك العين (ق83).

ورفع حمدالله رصيده إلى 100 خلال مسيرته مع النصر، توجها بثلاث بطولات وبلقب هداف الدوري مرتين.

قال الدولي المغربي "شعور رائع أن تصل للهدف رقم 100، ولكن ذلك يزيد في الوقت نفسه دافعي لتحقيق المزيد، وهدفنا الأول والأخير هو الفوز بكأس خادم الحرمين".

وأضاف "أشكر زملائي على مجهودهم خلال اللقاء، فالمواجهة لم تكن سهلة ولكننا نجحنا في تسجيل 3 أهداف، وتأهلنا لنصف النهائي".

وبدوره، عبّر لاعب النصر عبد المجيد الصليهم عن سعادته بالفوز، قائلاً: "بدايتنا أول الموسم كانت سيئة جدًا ثم حدثت إصابات عديدة في صفوف الفريق بفيروس كورونا، وبدأنا بتجاوز هذه الأزمة، والآن هدفنا التتويج بكأس خادم الحرمين وتحسين مركزنا بالدوري".

وفي المباراة الثانية، أقصى الفتح مضيفه الاتحاد بعدما فاز عليه 2-1 بعد التمديد.

وسيلاقي الفتح نظيره التعاون على ملعب الأخير في نصف النهائي الآخر.

وانتظر الفتح حتى الشوط الثاني الإضافي ليسجل هدفين بواسطة المغربي مراد باتنا (ق113) ومحمد مجرشي (ق118)، قبل أن يقلص المصري أحمد حجازي الفارق للاتحاد (ق120).

وتمكن الفتح من افتتاح التسجيل من هجمة منظمة انتهت عند باتنا، فسدد كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء سكنت الشباك (ق113).

وبعد خمس دقائق عزز الفتح تقدمه بهدف ثانٍ عندما استغل مجرشي خروج الحارس ولعب الكرة في المرمى الخالي (ق118).

وقلص الاتحاد الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما استثمر حجازي الخروج الخاطىء من الحارس كوفال ولعب الكرة برأسه داخل المرمى.

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