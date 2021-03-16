إعلان اسم الدولة المستضيفة لـ "خليجي 25" غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي اجتماعا خلال مهماً ظهر يوم غداً الأربعاء عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، لإصدار قرار رسمي باسم الدولة التي تستضيف النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي «خليجي 25»، وتحديد الموعد النهائي لإقامة البطولة، ويمثلنا في الاجتماع حميد الطاير عضو اللجنة التنفيذية، كما سيتم اعلان موعد إقامة البطولة، يذكر ان قطر الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة النسخة الجديدة بعد رفض اقامتها في البصرة العراقية لدواع أمنية.

وهناك مقترحان بإقامة البطولة، إما في نهاية ديسمبر من العام الحالي أو بداية يناير من العام المقبل، وسيتم التنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن إقامة البطولة العربية للمنتخبات في الدوحة خلال ديسمبر المقبل والتي سوف يشارك فيها الأبيض بالفريق الأول.

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