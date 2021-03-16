البنزرتي التونسي.. ملك إقالة المدربين

المصدر: تونس - صالح قادري

تتواصل ظاهرة إقالات المدربين في الدوري التونسي هذا الموسم بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم تكتف بعض الفرق بإقالة مدرب أو مدربين بل وصل بها الأمر إلى تغيير المدرب أربع مرات، وذلك على غرار «ملك إقالة المدربين» النادي البنزرتي، الذي قرر إقالة قيس اليعقوبي وتعيين سامي القفصي على خلفية الخسارة التي مني بها الفريق يوم الأحد الماضي أمام ضيفه الاتحاد المنستيري.

وقد باشر سامي القفصي مهامه منذ يوم الاثنين الماضي، وبذلك يكون سامي القفصي رابع مدرب للنادي البنزرتي بعد مختار الطرابلسي والعربي الزواوي وقيس اليعقوبي، علماً أن الموسم لم يكتمل حتى الآن وتبقت للفريق 9 مباريات حتى نهاية الدوري.

من جهته ولإيقاف غضب جماهيره إثر الخسارة أمام اتحاد تطاوين سارع مسؤولو الأولمبي الباجي باتخاذ قرار الاستغناء عن المدرب خالد بن يحيى والاتفاق مع المدرب شهاب الليلي ليبدأ العمل بعد مباراة اليوم التي تجمع الفريق بمضيفه مستقبل سليمان.

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