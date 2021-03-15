النجم الساحلي والصفاقسي.. حرير وأشواك

المصدر: تونس - صالح قادري

يسير النجم الساحلي بخطى حريرية ثابتة وناعمة في الآونة الأخيرة، ويخرج من انتصار للآخر، رافعاً بها معنويات لاعبيه وجماهيره، التي باتت تطمح للكثير في الموسم الحالي، بينما على النقيض، يسير الصفاقسي بخطوات مهتزة، مليئة بأشواك الخوف والمعنويات المتراجعة، والنتائج المتدنية محلياً، وكلا الفريقان يواجهان مهمة أفريقية هذا الأسبوع، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بوضع متناقض.

وحقق النجم الساحلي بداية طيبة في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث فاز على جاراف السنغالي بهدفين دون رد، وذلك قبل أن يضرب بقوة أمام الترجي التونسي في إطار الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز، إذ فاز عليه بهدفين دون مقابل، والأكيد أن هذين الفوزين سيرفعان من معنويات الفريق في بقية المنافسات المحلية والأفريقية.

انطلاقاً من مباراة الغد، التي ستجمعه بساليتاس البوركيني على ملعب الأخير، في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

أما الطرف الآخر في المعادلة التونسية، فالصفاقسي معنوياته لا تزال في الانهيار، منذ أن حل المدرب الإسباني مورسيا غونزالس، بديلاً للتونسي أنيس بوجلبان، وظهر التراجع على مستوى النتائج السلبية، وأيضاً وضح جلياً بتراجع أداء اللاعبين.

وغادرت بعثة النادي الصفاقسي المكونة من 23 لاعباً، فجر أول من أمس، متوجهة لداكار، العاصمة السنغالية، لمواجهة جاراف السنغالي غداً، في الخامسة بالتوقيت المحلي.

وسيغيب عن الفريق في مباراة الغد، عدد من النجوم، على غرار الليبي محمد صولة، الذي تعرض لإصابة في مباراة السبت الماضي أمام الملعب التونسي، ومن قبله أصيب الظهير الأيمن محمد بن علي، وكذلك المهاجم كريس كواكو.

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