إخلاء الأولمبية السودانية من القوة العسكرية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية إخلاء مقرها من قوات حركة جيش تحرير السودان، وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي: «قوات حركة «جيش تحرير السودان جناح مناوي» تخلي مقر اللجنة الأولمبية السودانية بحضور لجنة مكونة من الطرفين بحضور سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية حسام هاشم ومساعد رئيس الحركة نور الدائم محمد أحمد».

واقتحمت منذ أيام القوة العسكرية مقر اللجنة الأولمبية بالخرطوم على نحوٍ مفاجئ ومن دون سابق إنذار.

وأجرت اللجنة الأولمبية اتصالاتٍ مباشرة مع الجهات ذات الاختصاص لاحتواء الموقف قبل صدور قرارٍ بعقوباتٍ على السودان.

مفاوضات

على صعيد آخر نفت لجنة تطبيع نادي الهلال ما يتردد عن مفاوضات الهلال مع لاعب المريخ سيف تيري، عادّة أن الأخبار المتواترة لا أساس لها من الصحة، وموضحة أن لجنة التطبيع في الهلال بكاملها رفضت هذه الخطوة، محددة أن الفريق ليس في حاجة إلى اللاعب سيف تيري في المرحلة المقبلة، وأضافت اللجنة إن هذه الشائعات يطلقها مقربون من اللاعب لكي تخدمه في تعاقده مع المريخ وزيادة قيمته التسويقية، وأكدت اللجنة أنه إذا كان هناك لاعب تفاوض معه الهلال فهو أحمد بيتر حارس المرمى المعروف، ولا أحد غيره.

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