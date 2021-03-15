«التطاول» على التحكيم يكلف رئيس ناد 10 ملايين

المصدر: دبي - علي شدهان

تسبب ما وصف بأنه «تطاولا» على التحكيم في فرض غرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار عراقي «8 آلاف دولار أميركي» بحق حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، أحد فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين فرض الغرامة بحق العنكوشي بعد مناقشة الشكوى المقدمة من لجنة الحكام، وبعد اطلاع اللجنة على منشورات إلكترونية منسوبة للعنكوشي في وسائل التواصل الإجتماعي، وعلى حسابه الشخصي، والتي تضمنت تهجما وتهكما على شريحة الحكام، وإثارة الجماهير.

منشورات العنكوشي

وبررت اللجنة قرارها بكون منشورات العنكوشي تعد من الأفعال التي تعاقب عليها اللوائح المحلية والدولية.

ولم تكتف اللجنة بفرض الغرامة المالية، بل قررت منع العنكوشي من مرافقة فريقه في 6 مباريات، وذلك وفقا للمادة 58 انضباط، على أن تدفع الغرامة المالية في مدة أقصاها 15 يوما استنادا للمادة 24/2 انضباط، فيما تنفيذ عقوبة المنع اعتبارا من الجولة 25 للدوري العراقي الممتاز، وفقا للمادة 18 انضباط.

تبديل الملابس

وحددت اللجنة عقوبة المنع بعدم دخول العنكوشي إلى غرف تبديل ملابس فريقه، وعدم دخول ميدان وارجاء ملاعب المباريات التي يكون فيها الديوانية طرفا.

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