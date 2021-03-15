«كاف»: ألف مشجع سوداني فقط وإلا.. !

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الأندية والاتحاد السوداني بعقوبات قاسية في حال تم تجاوز الاحترازات الصحية لدخول المشجعين المباريات الأفريقية، وحدد «كاف» عدد المسموح لهم بالدخول بـ «1000 مشجع»، مشترطاً تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.

وأضح الاتحاد الأفريقي في رده على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم، السماح بدخول «5000 مشجع» لمباريات الأندية والمنتخبات، أن هناك بروتوكولاً خاصاً دولياً وأفريقياً يوضح ضوابط دخول الجماهير في ظل جائحة كورونا.من ناحية أخرى طالب لاعب المريخ السابق مازن محمدين النادي بدفع مبلغ مالي قدره مليار ونصف المليار، عبارة عن بقية مستحقاته بطرف نادي المريخ بعد شطبه من طرف النادي.

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