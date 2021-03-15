«المثير للجدل» خارج قائمة «الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تراجع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، عن ضم إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، إلى معسكر «الفراعنة» يوم 20 من الشهر الجاري، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 25، و29 من الشهر نفسه، في آخر جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

وتم التراجع عن ضم عاشور، برغم أنه كان ضمن القائمة المبدئية، التي ضمت 50 لاعباً، وبرر الجهاز الفني ذلك بسبب عدم ثبات مستوى اللاعب، حيث تألق في مباريات متتالية ثم ابتعد عن مستواه، إضافة إلى أنه يشغل مراكز مليئة باللاعبين المميزين في المنتخب، سواء في خط الوسط أو صناعة اللعب أو الجناح، مثل طارق حامد، وعمرو السولية، ومحمد النني، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وغيرهم، فضلاً عن أن اللاعب «مثير للجدل» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بعض التصرفات، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الأجواء في غرفة خلع الملابس، وهو ما جعل الجهاز الفني لمنتخب مصر يتحفظ على ضمه.

في سياق منفصل، وافق الاتحاد الدولي لكرة اليد، على التظلم الذي تقدم به هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة، ضد قرار إيقافه لمدة عام كامل، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي استضافتها مصر في يناير الماضي، ووجهت اتهامات إلى نصر باختراق نظام الفقاعة الطبية المعمول به خلال البطولة.

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