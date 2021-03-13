معلق رياضي يثير غضب جمهور الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الغضب انتابت جمهور الأهلي المصري عقب قرار إداة قنوات بي ان سبورتس اسناد مهمة التعليق على مباراة الفريق ضد فيتا كلوب في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا للمعلق الرياضي أحمد الطبيب.

وأطلق الجمهور الأهلاوي وسم " تعليق_الطيب_للأهلي_مرفوض" على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تصدر "الترند".

والمعروف عن المعلق الطيب انتمائه لنادي الزمالك المنافس للأهلي المصري، لذا توجد حالة احتقان شديدة بين جمهور الأهلي والمعلق، وسبق للطيب أن علق على مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني والتي خسرها الأهلي.

ومن المقرر أن ينازل الأهلي نظيره فيتا كلوب في الكونغو عصر الثلاثاء المقبل.

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