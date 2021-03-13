4 ملايين جنيه تحفز «الفراعنة» قبل مواجهة كينيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قررت اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بالمنتخب الأول والتي تقدر بـ 4 ملايين جنيه، وذلك قبل معسكر «الفراعنة» في 20 الجاري، استعداداً لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر نفسه ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام البدري، لمناقشة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، ووعدت اللجنة بتذليل أي عقبات سعياً لتحقيق النتائج المرجوة، ومن ثم التأهل إلى البطولة الأفريقية والفوز باللقب الغائب عن الفراعنة منذ 11 عاماً.

في سياق منفصل، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توزيع دعوات مجانية على أعضاء الجمعية العمومية، لمباراة الزمالك والترجي التونسي، التي تقام بعد غدٍ، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الفريق الأبيض إلى مؤازرة جماهيره، في هذه المباراة المصيرية، التي لا تقبل سوى الفوز للحفاظ على حظوظ الزمالك في التأهل إلى الدور التالي، بعد أن احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر بـ 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني وله 5 نقاط.

ومن المقرر أن يصل فريق الترجي التونسي إلى القاهرة، مساء اليوم، على متن طائرة خاصة، وفقاً لما أبلغت به إدارة الترجي مسؤولي الزمالك، على أن يخوض الفريق التونسي مرانه الأساسي على ملعب استاد القاهرة غداً في توقيت المباراة نفسه.

في سياق آخر، أعلن حسام غالي قائد فريق الأهلي الأسبق، ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، وقال غالي، عضو مجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية: «أنوي الترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقبلة».

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