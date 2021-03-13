محمد صلاح.. نقطة بدون سطر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

على الرغم من تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وفريقه ليفربول، إلا أن مجرد «نقطة» كانت سبباً في إثارة الجدل حول اللاعب الدولي.

والحديث عن رحيله عن صفوف «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودائماً ما يكون رامي عباس وكيل اللاعب، عاملاً أساسياً في كل ما يتعلق بإثارة الجدل حول صلاح الذي خطف قلوب جماهير ليفربول، خصوصاً وأن على يديه عرف الفريق مجدداً طعم البطولات، وعاد إلى دولاب بطولاته لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كتب رامي عباس «تغريدة» قصيرة وغامضة عبر حسابه على «تويتر»، كانت عبارة عن نقطة بين قوسين (.)، لكنها أقامت الدنيا ولم تقعدها.

وحدث ذلك عقب هزيمة ليفربول أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، وقد جاء هدف تشيلسي من كرة مقطوعة من صلاح، ورصدت عدسات المصورين لحظة استياء صلاح من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب بتبديله خلال المباراة، في وقت كان صلاح أكثر اللاعبين تميزاً بين صفوف الفريق، حتى أن الجماهير المصرية قالت: «صلاح كان بيلعب لوحده».

وتكرر حديث وسائل إعلام عالمية عن احتمالية رحيل صلاح عن فريقه الحالي، وأكدت أغلبها أن الدوري الإسباني هو الوجهة القادمة للاعب، إلا أن هذه المرة وبعد تغريدة عباس، كان الحديث أكثر جدية، وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية في اليوم التالي لمباراة تشيلسي، أن صلاح نفسه قرر مغادرة «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أبلغ به اللاعب إدارة ناديه.

وذكرت الصحيفة أن وجهة «الفرعون» المصري ستكون باتجاه الدوري الإسباني، للانضمام لأحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، بل أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع صلاح، في ظل صعوبة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

ويحدث ذلك في ظل تراجع مستوى ليفربول وتعرضه للهزيمة السادسة على التوالي في معقله «أنفيلد»، وذلك للمرة الأولى منذ الموسم (1953-1954) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تلقى ليفربول الخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات، ويحتل المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري.

ووقت الهزائم، غالباً ما تلقي الجماهير باللوم على نجوم الفريق، وهو ما يحدث مع محمد صلاح، حيث تعتبره الجماهير المنقذ وقت العثرات، لذا عادت للإشادة به بل وغنت له: «لا تتركنا أبداً»، وذلك بعد فوز ليفربول على لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وأحرز صلاح هدفاً من هدفين نظيفين فاز بهما فريقه وتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً متفوقاً بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير ولكل منهما 16 هدفاً، كما سجل النجم المصري 25 هدفاً في كافة المسابقات واعتلى عرش الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفاً. وفقاً لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا».

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