نرويجي وفرنسي على أعتاب «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

يجري المنتخب التونسي معسكراً لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم 21 الجاري استعداداً لخوض المباراتين المتبقيتين أمام ليبيا وغينيا الاستوائية في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وأفاد مصدر مقرب جداً من المدير الفني التونسي منذر الكبير أن هذا الأخير قد توصل إلى الاتفاق مع المهاجم التونسي النرويجي سيباستيان تونكتي ليشارك في المعسكر.

تونكتي المولود يوم 13 يوليو 2002 هو ابن مدينة تطاوين بالجنوب التونسي ويلعب حالياً في صفوف بطل الدوري النرويجي الممتاز نادي بودو غليمت ويشغل مركز مهاجم جناح.

من جانب آخر أفاد نفس المصدر أن المفاوضات متواصلة بين الكبير واللاعب التونسي الفرنسي حنبعل المجبري الذي يلعب حالياً لفائدة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن حنبعل يركز حالياً مع فريقه الإنجليزي خاصة بعد انضمامه إلى الفريق الأول ولعب لمنتخبات الناشئين الفرنسية إلا أنه رفض دعوة من المنتخب الفرنسي لأقل من سنة 19 من أجل المشاركة في معسكره المقبل، ما يمهد لموافقته على القدوم إلى المنتخب التونسي خاصة أن والده عبر الصيف الماضي عن رغبة ابنه في اللعب مع منتخب نسور قرطاج.

ويذكر أن حنبعل المجبري قد نشأ في فريق موناكو الفرنسي قبل الانتقال إلى مانشستر الإنجليزي وخاض معه إلى الآن 23 مباراة ضمن فريق أقل من 23 سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز