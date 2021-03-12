الزمالك يستقبل كارتيرون لولاية ثانية ويستعد لإعلان أعضاء الجهاز الفني

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد والذى تولى المهمة خلفا لباتشيكو والذى تم توجيه الشكر له بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

ويستعد الزمالك خلال الساعات المقبلة، للاعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني وفقاً لليوم السابع، والذي يضم: كارتيرون مديرًا فنيًا، أسامة نبيه مدربا عاما، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى، وفرناندو مدرب أحمال.

وأعلن نادي الزمالك أمس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وسيعود كارتيرون البالغ 50 عاما مرة أخرى إلى قيادة الزمالك بعد الرحيل عنهم خلال العام الماضي، وسط هجوم كبير من جماهير الأبيض قبل أيام من نهائي إفريقيا.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، وفاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات.

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