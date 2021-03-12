رسمياً .. باتريس كارتيرون مديراً فنياً للزمالك المصري

المصدر: د ب ا

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وأبدت اللجنة حسب بيان رسمي اليوم الجمعة أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا خاصة أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي تخللها خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021.

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