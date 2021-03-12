5000 مشجع في مباريات السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وافقت لجنة الطوارئ الصحية السودانية، على دخول 5 آلاف مشجع في المباريات الأفريقية التي يشارك فيها الهلال والمريخ، ما اعتبره الاتحاد السوداني من أكبر المكاسب، وأولى ثمار طي صفحة الوزارة القديمة مع كرة القدم، وأشاد الوزير يوسف آدم الضي، بجهود الاتحاد السوداني لكرة القدم، ومشوار المنتخبات، والاهتمام الكبير بالمنتخب الأول، وأثنى على جهود الهلال والمريخ، مؤكداً العمل يداً واحدة من أجل تقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لممثلي السودان خارجياً، عبر المنتخبات والأندية.

وخاطب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (الأنوكا)، مصطفى بيراف، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مطالباً بتدخله السريع لحل أزمة اللجنة الأولمبية السودانية، بعد اقتحام قوة مسلحة لمقرها والاستيلاء عليه.

وأشار رئيس الأنوكا، من خلال خطابه لرئيس مجلس السيادة، عبر الأولمبية السودانية، أن سرعة التدخل من شأنها ضمان عدم انزلاق الأزمة إلى مزيد من التعقيدات، التي تضر بالرياضة السودانية.

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