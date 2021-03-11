جماهير الزمالك ترفض كارتيرون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وصل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيداً لتدريب الزمالك، وسط حالة من الرفض الجماهيري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتولي المدرب مسؤولية الفريق، خلفاً للمدرب البرتغالي جايمي موريرا باتشيكو، والذي يرحل عن الزمالك عقب مباراته مساء اليوم، أمام فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويكمن سر رفض جماهير الزمالك للمدرب الفرنسي، رغم قيادته للفريق في الموسم الماضي، لتحقيق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، في رحيله المفاجئ قبل أسابيع قليلة من خوض الفريق لمباراته في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتولى تدريب التعاون السعودي، بعد دفعه الشرط الجزائي للزمالك، وهو ما اعتبرته جماهير الفريق الأبيض، هروباً من المسؤولية، وسبباً في ضياع البطولة من فريقهم.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول من الزمالك، في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري، أن كارتيرون لم يهرب من الزمالك، ولكنه اتخذ قرار الرحيل، بعد تحدثه أكثر من مرة مع الإدارة السابقة، عن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وبدليل أنه أعاد قيمة الشرط الجزائي للزمالك، وأخبر النادي أنه سيرحل.

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