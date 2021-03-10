إصابة مدرب الزمالك بقطع في الغضروف خلال التدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك المصري للإصابة بقطع في غضروف الركبة، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمباراة سيراميكا مساء غد الخميس.

وأعلنت القناة التلفزيونية لنادي الزمالك أنه أثناء مشاركة باتشيكو في مران الزمالك، والجري برفقة اللاعبين حول الملعب خلال التدريب، فوجئ الجميع بسقوطه على الأرض وشكواه من آلام قوية في القدم، بعدما تعرض لالتواء في القدم أثناء الجري، ما أدى لإصابته بقطع في الغضروف.

وأشارت القناة إلى أن باتشيكو خضع لكشف طبي مبدئي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، ومن المقرر أن يخضع لأشعة، وقد يصل الأمر لإجراء عملية جراحية إذا استلزم الأمر، ولكن سيتم تحديد ذلك بعد الكشف النهائي.

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