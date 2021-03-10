مركز التسوية يقبل طعن الشناوي ضد الزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، قبول الطعن المقدم من أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، بتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، وقدم محامي الشناوي طعناً أمام مركز التسوية، بعدم أحقية الزمالك في المطالبة باستعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه الشناوي، خصوصاً وأن الزمالك صرف مقدم تعاقد الشناوي نظير تمديد عقده الذي كان يتبقى فيه موسم واحد، قبل أن يبيعه لصالح بيراميدز مقابل 3 ملايين دولار.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأكد على أن هذا القرار غير ملزم للجنة شؤون اللاعبين، وأن الجهة الوحيدة التي تملك حق إيقاف القرار هي المحكمة الرياضية الدولية.

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