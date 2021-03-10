النجم والصفاقسي يبدآن مشوار الكونفدرالية

المصدر: (تونس- صالح قادري)

تنطلق اليوم مسيرة فريقي النجم الساحلي والنادي الصفاقسي التونسيين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، حيث يستقبل النجم الساحلي على استاد ملعب حمادي العقربي برادس ضيفه جاراف السينغالي، بقيادة مدربه الجديد الشيخ غاي، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق المقال ماليك داف، وفي اللقاء الثاني يستقبل النادي الصفاقسي على استاد ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس نظيره فريق ساليتاس البوركيني في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة تونس، وسيتولى إدارة اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمد فضيل، ويساعده محمد عبد الجبار ومحمد أحمد المعز علي، وحكم رابع محمد حسين فضيل. وكان فريق ساليتاس قد وصل إلى تونس الأحد الماضي ببعثة قوامها 38 شخصاً، تضم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، و3 صحفيين.

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