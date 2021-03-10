نداي يشكك في فحص الهلال السوداني الطبي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شكك لاعب الهلال السنغالي إبراهيما نداي في الفحص الطبي بعد ظهور مرض الكبد الوبائي عليه وطالب اللاعب بإعادة نتيجة الفحص الطبي مرة ثانية، وأن يتم ذلك خارج السودان، وحدد السنغالي نداي الجزائر لإجراء الفحص.

وأجرى وكيل اللاعب اتصالات بلجنة تطبيع الهلال وتمسك بحقه القانوني بالفحص مرة أخرى للتأكد من إصابة اللاعب أو سلامته ومن المتوقع أن يغادر اللاعب إلى الجزائر بعد غد، وتم الترتيب للاعب من قبل مجلس إدارة نادي الهلال مع السفارة السودانية هناك ممثلة في المستشار الطبي.

وكان نادي الهلال قد أعلن في بيان رسمي، أن السنغالي تم استبعاده بعد ثبوت إصابته بفيروس الكبد الوبائي، وذلك عقب إجراء الفحوصات الروتينية من أجل استخراج بطاقة الإقامة.

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