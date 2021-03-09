تعرُّض اللاعب المصري عمرو وردة لحادث في اليونان

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض اللاعب المصري عمرو وردة لحادث بسيارته في منطقة تومبا باليونان دون أن يتعرض لأضرار جسدية.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن صحيفة "سبورت 24" اليونانية أن المهاجم المصري تعرض للحادث، مساء أمس، بعد مباراة فريقه باوك اليوناني ضد آريس سالونيكا في الدوري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وكان وردة يقود سيارته بالقرب من تقاطع شارع بابافي وبوتساري، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة لحقت بسيارته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز