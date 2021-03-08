الزمالك يحسم موقف ساسي والأهلي يهنئ لابورتا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

استحوذ الحديث عن التجديد للاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك المصري، على اهتمام الكثير من عشاق الفريق الأبيض، ومن قبلهم مجلس إدارة النادي، حتى إن الأمر اتخذ أكثر من حجمه، وخصوصاً مع محاولات مسؤولي النادي المستمرة لإقناع اللاعب بالتجديد، وما صاحب ذلك من أحداث وعلى رأسها اقتراح تبرع جماهير الزمالك لمساعدة ناديهم على الوفاء بطلبات اللاعب المادية المبالغ فيها.

وأكد عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، أنه حتى الآن لم يتم تجديد عقد فرجاني ساسي مدة 4 سنوات كما يزعم بعضهم، وأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولكن المفاوضات لا تزال مستمرة مع اللاعب، على أن يتم حسم هذا الملف سواء بالتجديد أو صرف النظر في الأسبوعين المقبلين.

ويمر الزمالك بكبوة كبيرة وخصوصاً بعد تأزم موقفه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتلقيه هزيمة ثقيلة على يد الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في ثالث جولات دور المجموعات، غير أن المتحدث الرسمي قال في محاولة لتهدئة جماهير النادي: إن مجلس الزمالك في حالة انعقاد متواصل عقب عودة البعثة من تونس والهزيمة أمام الترجي، وذلك من أجل الخروج بأفضل قرارات تكون مرضية للجماهير، ووضع الفريق على الطريق الصحيح وخصوصاً أن الفريق مقبل على عدد من المباريات الصعبة في الفترة القليلة المقبلة، سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

في سياق مختلف، حرص النادي الأهلي المصري على تهنئة جوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد فوزه في الانتخابات على مقعد الرئاسة بنسبة 54.28 من إجمالي الأصوات. وأصدر الأهلي بياناً رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: «عزيزي جوان لابورتا.. تهانينا بعودتك لرئاسة نادي برشلونة، وعلى الحب والثقة التي تلقيتها من جميع من ينتمون إلى هذا النادي الكبير، نحن في الأهلي نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب.. رئيس النادي الأهلي.. محمود الخطيب».

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