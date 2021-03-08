الإنجليزي كلارك مدرباً للمريخ السوداني

المصدر: (الخرطوم- حسن فاروق)

أعلن نادي المريخ السوداني، عن تعاقده مع المدرب الإنجليزي لي كلارك، للإشراف على الفريق فنياً مدة عام. وقال المكتب الإعلامي للنادي: تعاقد نادي المريخ رسمياً مع المدرب الإنجليزي لي كلارك مدة موسم واحد للإشراف على الفريق في الفترة المقبلة، وسبق للمدرب أن عمل لأندية نيوكاسل وسندرلاند وفولهام، وخاض مع هذه الأندية عقداً كاملاً من الزمان في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة مواسم في دوري الدرجة الأولى.

وكان نادي المريخ قد أصدر قراراً مفاجئاً بإقالة التونسي نصر الدين النابي من منصبه، وتعادل المريخ مع سيمبا التنزاني من دون أهدافٍ في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

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